Gašić: Vojska spremna za uvođenje vojnog roka, naravno kad nadležna predmetna institucija to proceni

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da je Vojska Srbije spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka.

Dodao je da bi regrutacije trebalo da počnu od septembra, kao i da bi prvi regruti trebalo da budu primljeni u martu naredne godine. "Mi smo spremni. Naravno, kada nadležna predmetna institucija proceni da možemo da uđemo u proces, prvo donošenjem zakona u Skupštini, a posle toga i prvim regrutacijama", rekao je Gašić za Radio televiziju Srbije (RTS). Prema njegovim rečima, to da li će uvođenje vojnog roka zaživeti od 1. marta naredne godine zavisi od bezbednosne i