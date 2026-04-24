Na današnji dan: Počeo Drugi srpski ustanak, oslobođen Dahau, Milošević rekao "Niko ne sme da vas bije"

Pregled važnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 24. april.

1792 - Francuski kapetan Klod Žozef Ruže de Lil komponovao je "Marseljezu", koja je kasnije postala himna Francuske. 1815 - U Takovu, pod vođstvom Miloša Obrenovića, počeo je Drugi srpski ustanak protiv turske vlasti. Ustanak je okončan sporazumom kojim je Srbija dobila samoupravu. Miloš Obrenović kasnije se izborio za položaj autonomne kneževine i naslednog kneza. 1833 - Rođen je crnogorski vojvoda i pisac Marko Miljanov Popović koji se istakao u borbi protiv