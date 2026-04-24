Povratak srpskih mirovnjaka iz Libana, ministar Gašić ih dočekao na aerodromu u Nišu

Reč je o završetku angažovanja sastava Voda za zaštitu snaga iz Sektora “Zapad“, koji je zadužen za neprekidno obezbeđenje snaga angažovanih u operaciji i reagovanje u složenim bezbednosnim uslovima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Gašić je istakao da su njih 30, zajedno sa ostalim pripadnicima kontingenta Vojske Srbije u Libanu u prethodnom periodu, bili angažovani u mirovnoj operaciji u toj zemlji u veoma složenim bezbednosnim uslovima i da je Srbija preuzimajući obavezu angažovanja u operaciji UNIFIL, preuzela i rizike koje taj zadatak nosi.{image2} “Prvi i najveći rizik odnosi se na život i zdravlje naših pripadnika. Zahvaljujući vašem profesionalizmu i izuzetnoj obučenosti i, naravno,