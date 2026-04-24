Gašić: Regrutacija za vojni rok od septembra, prvi vojnici u martu 2027.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da se početak regrutacije za obavezno služenje vojnog roka očekuje već od septembra ove godine, dok bi prvi regruti u Vojsku Srbije mogli da budu primljeni u martu 2027. godine.
Govoreći za Radio-televiziju Srbije, Gašić je istakao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u potpunosti spremni za uvođenje obaveznog vojnog roka. „Jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta“, rekao je Gašić. On je naglasio da je bezbednosna situacija u svetu veoma složena i komplikovana, te da nadležni u Srbiji pažljivo prate globalne