Gašić: Regrutacija za vojni rok od septembra, prvi vojnici u martu 2027.

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da se početak regrutacije za obavezno služenje vojnog roka očekuje već od septembra ove godine, dok bi prvi regruti u Vojsku Srbije mogli da budu primljeni u martu 2027. godine.

Govoreći za Radio-televiziju Srbije, Gašić je istakao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u potpunosti spremni za uvođenje obaveznog vojnog roka. „Jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta“, rekao je Gašić. On je naglasio da je bezbednosna situacija u svetu veoma složena i komplikovana, te da nadležni u Srbiji pažljivo prate globalne