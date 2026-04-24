Kragujevcu osam miliona dinara za modernizaciju skupštinske sale

Za realizaciju projekta „Unapređenje funkcionalnosti i modernizacija skupštinske sale Grada Kragujevca u cilju jačanja efikasnosti i transparentnosti rada lokalne samouprave“ Kragujevac je na Javnom pozivu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dobio 8.000.000 dinara.

Ugovor je danas, u Beogradu, potpisao predsednik Skupštine grada Kragujevca, Ivica Momčilović. Planiranim projektom predviđena je adaptacija sale, unapređenje tehničke infrastrukture, poboljšanje akustike i bezbednosti, kao i nabavka savremenog i ergonomski prilagođenog mobilijara, što će doprineti efikasnijem radu organa lokalne samouprave i većoj uključenosti građana u demokratske procese, ali i ukupnom kvalitetu javnih usluga. Projekat je usklađen sa Planom