Nova španska teniska senzacija - Hodar pobedio De Minora, Siner pratio sa tribina

Mladi španski teniser Rafael Hodar ostvario najveću pobedu u karijeri savladavši osmog igrača sveta, Aleksa de Minora sa 2:0, po setovima 6:3, 6:1.

Devetnaestogodišnji Španac je do trijumfa stigao za svega 75 minuta igre i tako se plasirao u treće kolo mastersa u Madridu. De Minor nije imao rešenje za raspoloženog protivnika, koji je od organizatora dobio specijalnu pozivnicu da učestvuje na mastersu, a nalazi se na 42. mestu ATP liste. Uspeh mladog tenisera dodatno je uveličalo prisustvo prvog igrača sveta, Janika Sinera, koji je meč pratio sa tribina. Ovo je ujedno i prva pobeda Hodara protiv igrača iz top