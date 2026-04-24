Povratak srpskih mirovnjaka iz Libana, pripadnike Vojske Srbije u Nišu dočekao ministar Gašić

Trideset pripadnika Vojske Srbije koji su boravili u mirovnoj misiji UN u Libanu vratilo se u Srbiju.

Reč je o završetku angažovanja sastava Voda za zaštitu snaga iz Sektora "Zapad", koji je zadužen za neprekidno obezbeđenje snaga angažovanih u operaciji i reagovanje u složenim bezbednosnim uslovima. Ministar odbrane poželeo je srpskim mirovnjacima srećan povratak u domovinu i, u ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i svoje lično, zahvalio im se što su "pred svojim kolegama iz drugih država i Ujedinjenih nacija u celini,