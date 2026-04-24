Status kvo u Ormuskom moreuzu; IDF i Hezbolah krše tek dogovoreno primirje u Libanu

SAD i Iran razmenili su nove oštre poruke u vezi sa bezbednošću u Ormuskom moreuzu, pošto je američki predsednik Donald Tramp naredio mornarici da deluje protiv plovila za koja se sumnja da postavljaju mine u tesnacu. Revolucionarna garda tvrdi da će odlučno reagovati u slučaju eskalacije, dok iz Teherana poručuju da je nacionalno jedinstvo razbilo neprijateljske planove. Za to vreme, krhko i tek dogovorno tronedeljno primirje u Libanu krše i izraelska vojska i Hezbolah.

14:13 Hegset: Kontrolišemo Ormuski moreuz, Iran ima šansu za "dobar dogovor" Američki ministar odbrane Pit Hegset otvorio je konferenciju za novinare u gotovo istom tonu kao i prethodne – ističući vojni uspeh SAD u Iranu i navodeći da Iran ima priliku da postigne "dobar dogovor". Istakao je da se blokada u Ormuskom moreuzu "širi" i da je "postala globalna", aludirajući na zaplenu dva iranska broda iz takozvane "tamne flote". "Mi kontrolišemo situaciju – ništa ne