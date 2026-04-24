Težak poraz Denvera u Minesoti, Nagetsi u zaostatku posle tri utakmice

Košarkaši Denver nagetsa poraženi su na gostovanju kod Minesota timbervulvsa sa 113:96 u trećoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije.

Meč je bio gotov već posle tri četvrtine, kada je postalo jasno da Denver neće moći do velikog preokreta. Mineosta je nakon 36 minuta košarke imala 20 poena prednosti, pre svega usled izuzetne odbrane, kojom su u potpunosti zaustavili jedan od najboljih napada lige. Denver je u prvoj deonici postigao samo 11 poena, te se već tada moglo naslutiti u kom pravcu ide duel. Jokić je bio jedini iole raspoložen u gostujućem timu, ali čak ni on nije uspeo da razmrda i