Uhapšen američki specijalac koji je dobio 400.000 dolara u opkladi na hapšenje Madura

Američki vojnik specijalnih snaga, narednik Ganon Ken van Dajk, koji je bio uključen u hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura početkom januara, uhapšen je i optužen za klađenje na tu akciju, što mu je donelo 400.000 dolara profita.

Prema optužnici koja je juče otpečaćena, Ganon Ken van Dajk je krajem decembra otvorio račun na Polimarketu, jednom od najpoznatijih sajtova za predviđanje događaja, koji omogućava i klađenje, i uložio je oko 32.000 dolara na predviđanje da Maduro "izlazi" iz Venecuele do kraja januara, u vreme kada je ta opklada bila malo verovatna, prenosi Si-En-En. Tužioci tvrde da je bio uključen u planiranje i izvršenje operacije hapšenja Madura, kao i da je imao pristup