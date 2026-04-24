Utisci nakon drugog vezanog poraza Denvera - Jokić i Stojaković nisu zabrinuti

Svi su očekivali oštar odgovor domaće Minesote, ali malo ko je očekivao da će Denver ubaciti samo 11 poena u prvoj deonici, što kasnije nije uspeo da nadoknadi. Ipak, srpski duo u taboru Nagetsa i dalje veruje u preokret.

Bila je ovo utakmica u kojima domaćinu mnoge stvari nisu išle od ruke, te je Minesota odnela ubedljivu pobedu. Jokić je ubacio 27 poena i uhvatio 15 skokova, ali je pogodio tek sedam od 26 šuteva iz igre. Posle meča je rekao da je ekipa šuterski očajno ušla u duel, čemu je doprinela i sjajna igra domaćih u odbrani. Dodao je i da je sledeći meč veoma važan za ishod čitave serije, kao i da će se ekipa potruditi da uzvrati brejk. Član stručnog štaba Denvera Ognjen