BLISKOISTOČNI SUKOB: Eskalacija u Ormuskom moreuzu; IDF i Hezbolah krše tek dogovoreno primirje u Libanu

VAŠINGTON, TEHERAN - SAD i Iran razmenili su nove oštre poruke u vezi sa bezbednošću u Ormuskom moreuzu, pošto je američki predsednik Donald Tramp naredio mornarici da deluje protiv plovila za koja se sumnja da postavljaju mine u tesnacu. Revolucionarna garda tvrdi da će odlučno reagovati u slučaju eskalacije, dok iz Teherana poručuju da je nacionalno jedinstvo razbilo neprijateljske planove. Za to vreme, krhko i tek dogovorno tronedeljno primirje u Libanu krše i izraelska vojska i Hezbolah.

- Merc: EU spremna da postepeno ublaži sankcije Iranu ako postignemo kompromis Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je Evropska unija spremna da postepeno ublaži sankcije Iranu u slučaju da bude postignut "sveobuhvatni sporazum". - Salam: Postoji oprezan optimizam da se Liban uskoro izvuče iz krize Libanski premijer Navaf Salam izjavio je danas da postoji oprezan optimizam da se Liban izvuče iz krize usled sukoba sa Izraelom, prenela je danas Al