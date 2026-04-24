Ministar Gašić u Nišu dočekao pripadnike Vojske Srbije iz Libana

NIŠ - Ministar odbrane Bratislav Gašić dočekao je noćas, na Aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, pripadnike Vojske Srbije koji su u proteklih osam meseci bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Liban UNIFIL.

Reč je o završetku angažovanja sastava Voda za zaštitu snaga iz Sektora Zapad, koji je zadužen za neprekidno obezbeđenje snaga angažovanih u operaciji i reagovanje u složenim bezbednosnim uslovima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ministar odbrane poželeo je srpskim mirovnjacima srećan povratak u domovinu i, u ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i svoje lično, zahvalio im što su pred svojim kolegama iz drugih država i