Srpska lista napustila salu skupštine u Prištini nakon što je Hadžiju pozdravila presudu za Banjsku

PRIŠTINA - Poslanici Srpske liste (SL) napustili su danas salu skupštine privremenih prištinskih institucija nakon što je predsednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju pozdravila presudu trojici Srba zbog događaja u Banjskoj u septembru 2023, a presudu aplauzom pozdravili i albanski poslanici.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je danas prvostepeno Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotnu kaznu zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvorske kazne zbog navodnog napada na ustavni poredak tzv. Kosova i navodnog terorizma u vezi sa događajima u Banjskoj iz septembra 2023. godine. Presuda u slučaju Banjska odmazda koja dodatno ugrožava bezbednost Srba Srpska lista (SL) navela je da presuda suda u Prištini, kojom su učesnici