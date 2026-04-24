Težak poraz Denvera u Minesoti, prva pobeda za Rajakovića u plej-ofu (VIDEO)

MINEAPOLIS - Košarkaši Denver nagetsa poraženi su na gostovanju kod Minesota timbervulvsa sa 113:96 u trećoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije.

Reprezentativac Srbije Nikola Jokić zabeležio je 27 poena, 15 skokova i tri asistencije. Jokić je za 35 minuta u timu Denvera šutirao 11/11 slobodna bacanja, 5/16 za dva i 2/10 za tri poena. Meč je bio gotov već posle tri četvrtine, kada je postalo jasno da Denver neće moći do velikog preokreta. Mineosta je nakon 36 minuta košarke imala 20 poena prednosti, pre svega usled izuzetne odbrane, kojom su u potpunosti zaustavili jedan od najboljih napada lige. Denver je u