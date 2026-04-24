Vremeplov: Preminuo srpski pravnik i istoričar Valtazar Bogišić

RTV
NOVI SAD - Na današnji dan 1908. godine umro je srpski pravnik i istoričar Valtazar Bogišić, profesor univerziteta u Kijevu i Odesi, akademik. Izradio je "Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru", 1888. na zahtev crnogorskog kneza Nikole. Ostala dela: "Pravni običaji u Slovena", "Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena", "Pisani zakoni na slovenskom jugu", "Naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji u narodu žive".

Danas je petak, 24. april, 2026. godine. 1533 - Rođen je holandski državnik Vilhelm I "Ćutljivi" od Oranža (u srpskoj istoriografiji poznat kao Viljem Oranski), od 1579. prvi državni poglavar protestantske republike Ujedinjenih provincija Nizozemske. U borbi protiv Španije, koja je Holanđanima silom naturala rimokatolicizam, bio je zapovednik holandske revolucionarne vojske. Ubio ga je u julu 1584. Baltazar Žerar, prema nalogu španskog kralja Felipea II. 1731 -
Na današnji dan, 24. april

Anatomija suicida: Brojke, mitovi i političke zloupotrebe

