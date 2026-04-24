Rojters: Interni mejl Pentagona navodi moguću opciju o suspendovanju Španije iz NATO

Interni imejl Pentagona navodi opcije za SAD da kazni saveznike NATO koji po njihovom mišljenju nisu podržali američke operacije u ratu u Iranu, uključujući i suspenziju Španije iz Alijanse i reviziju američkog stava oko Britanskog polaganja prava nad Folklandskim ostrvima, rekao je jedan američki zvaničnik za Rojters.

Predložene opcije za američku politiku iznete su u noti gde se izražava frustracija zbog oklevanja nekih saveznika ili odbijanja da pruže SAD-u pristup bazama ili daju prava na nadletanje za iranski rat, rekao je zvaničnik koji nije želeo da mu se navede ime. Zvaničnik je rekao da se u imejlu predviđa suspendovanje „teških“ zemalja iz važnih ili prestižnih položaja u Alijansi. Predsednk SAD Donald Tramp oštro je kritikovao saveznike NATO zbog toga što nisu poslali