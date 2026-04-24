Rojters: Interni mejl Pentagona navodi moguću opciju o suspendovanju Španije iz NATO

Serbian News Media pre 33 minuta
Interni imejl Pentagona navodi opcije za SAD da kazni saveznike NATO koji po njihovom mišljenju nisu podržali američke operacije u ratu u Iranu, uključujući i suspenziju Španije iz Alijanse i reviziju američkog stava oko Britanskog polaganja prava nad Folklandskim ostrvima, rekao je jedan američki zvaničnik za Rojters.

Predložene opcije za američku politiku iznete su u noti gde se izražava frustracija zbog oklevanja nekih saveznika ili odbijanja da pruže SAD-u pristup bazama ili daju prava na nadletanje za iranski rat, rekao je zvaničnik koji nije želeo da mu se navede ime. Zvaničnik je rekao da se u imejlu predviđa suspendovanje „teških“ zemalja iz važnih ili prestižnih položaja u Alijansi. Predsednk SAD Donald Tramp oštro je kritikovao saveznike NATO zbog toga što nisu poslali
Otvori na snm.rs

Beta pre 33 minuta
N1 Info pre 43 minuta
"Odmazda Evrope" procurio tajni plan Pentagona, spominje se i šok opcija: Amerika želi da kazni saveznike zbog Irana, 2 države su na udaru

Blic pre 18 minuta
Radio sto plus pre 28 minuta
Mondo pre 28 minuta
Pravo u centar pre 28 minuta
Kurir pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranRojtersDonald TrampŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Insajder pre 53 minuta
Insajder pre 8 minuta
Insajder pre 28 minuta
Beta pre 33 minuta
RTV pre 23 minuta