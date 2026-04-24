SRCE: Venecijanska komisija prepoznala sporne mehanizme u zakonima

Saopštenje koje potpisuje Srbija centar (SRCE), prenosimo u celosti: SRCE: Venecijanska komisija prepoznala mehanizam za instaliranje partijskih komesara u sudnice i tužilaštva, oni koji su ih pripremali moraju da odgovaraju Odluka vlasti da „ispod žita“, kroz hitne procedure i bez javne rasprave, usvoji zakone koji omogućavaju političke čistke nepodobnih tužilaca i sudija, doživeo je potpuni debakl pred međunarodnom stručnom javnošću. Ono što su Aleksandar Vučić i