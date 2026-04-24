Siner preokretom do trećeg kola Madrida, Bonzi žestoko namučio Italijana

Najbolji teniser sveta Janik Siner, teže nego što se dalo predvideti, plasirao se u treće kola mastersa u Madridu pošto je nakon preokreta savladao Francuza Benžamina Bonzija rezultatom 2:1 (6:7 (6:8), 6:1, 6:4) nakon nešto manje od dva i po sata igre.

Desetak dana nakon preuzimanja prvog mesta posle pobede u finalu Monte Karla protiv Karlosa Alkaraza ostavili su traga na Sinera, koji je nešto sporije ušao u meč protiv 104. igrača sveta. U prvom okršaju protiv Sinera još od septembra 2020. godine na Rolan Garosu, Bonzi je nakon taj-brejka stigao do vođstva u setovima posle duže od sat vremena igre. Iako je Siner već u uvodnom gemu mučio kvalifikanta, Bonzi je odoleo i poveo u gemovoma sa 1:0. U trećem gemu uspeo