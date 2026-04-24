Alarm u Denveru, Jokić nema dilemu: „Sledeća je najvažnija“

Denver je u problemu, a Nikola Jokić je svestan toga. Posle drugog uzastopnog poraza od Minesote i zaostatka od 2:1 na startu plej-of serije, najbolji košarkaš Nagetsa nedvosmisleno je poručio da je sledeća utakmica najvažnija.

Nagetsi su pretrpeli brejk u drugom meču, da bi u trećem na gostovanju Minesoti pali rezultatom 113:96. Mnogo više od samog poraza brine loše šutersko izdanje kompletne ekipe iz Kolorada, što potvrđuju procenti šuta ispod 35 odsto. Jokći jeste ubacio 27 poena, ali je iz igre šutirao loših 7/26, ni Džamal Marej nije bio ništa bolji – 5/17. Kada dvojicu lidera izda šut, onda je poraz neminovan. Ipak, i pored takvog epiloga, te zaostatka u seriji 2:1, Jokić ne gubi