Gašić: Vojska Srbije spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka, regrutacija od septembra

Gašić: Vojska Srbije spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka, regrutacija od septembra
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je Vojska Srbije spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka i izrazio očekivanje da će od septembra početi prve regrutacije, a da će prvi regruti budu primljeni u martu sledeće godine.
Gašić je naveo da od bezbednosne i društveno-političke situacije u Srbiji, u čitavom svetu zavisi da li će uvođenje vojnog roka zaživeti od 1.marta sledeće godine. "Mi jesmo spremni. Naravno, kada nadležna predmetna institucija proceni da možemo da uđemo u proces, prvo donošenjem zakona u skupštini, a posle toga i prvim regrutacijama. Ponosan sam na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u proteklih godinu dana vrlo predano radili na