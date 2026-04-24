Isplivao smnimak s mesta pucnjave u bašti restorana: Policija na sve strane, napadač u bekstvu (Video)

DVE osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik, u restoranu "Minjo".

Foto: Printscreen/Jutjub/Avaz TV Kako je potvrđeno, policijska uprava Stari Grad obaveštena je u 19:25 sati o upotrebi vatrenog oružja u bašti ugostiteljskog objekta. - U 19.25 obaveštena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dve osobe su zadobile povrede, te se nalaze na lekarskom pregledu - izjavila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić. Napadač za sada nije identifikovan, a