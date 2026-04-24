Kladio se na hapšenje Madura, pa učestvovao u toj operaciji: Iza rešetaka američki specijalac, zaradio 400.000 dolara

AMERIČKI vojnik specijalnih snaga, narednik Ganon Ken van Dajk, uključen u hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura početkom januara, uhapšen je i optužen za klađenje na tu operaciju, kojim je zaradio 400.000 dolara.

Foto: AP Photo/Matias Delacroix Van Dajk, aktivni vojnik stacioniran u Fort Bragu, suočava se sa čak pet krivičnih prijava za krađu i zloupotrebu poverljivih vladinih informacija, kao i za prevaru. Američki predsednik Donald Tramp, izazio je zabrinutost zbog porasta trenda klađenja na geopolitičke događaje. Na pitanje da li ga zabrinjava zbog klađenja oko rata sa Iranom, Tramp je novinarima rekao da je to globalno pitanje. - Mislim da je ceo svet, nažalost, postao