Suspenzija Španije u NATO-u? Tramp preti zbog Irana, ali alijansa ima jasan odgovor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ne može da suspenduje članstvo Španije u NATO-u zato što Madrid odbija da podrži operaciju Vašingtona protiv Irana, rekao je zvaničnik NATO-a. Komentari dolaze usred medijskih izveštaja da Pentagon razmatra načine da kazni članice NATO-a koje nisu podržale američko-izraelski rat protiv Teherana, a jedna od opcija je da se dovede u pitanje članstvo Španije u alijansi.

Tenzije između Vašingtona i Madrida Španija je izazvala posebne kritike Trampove administracije nakon što je odbila da dozvoli korišćenje svojih vojnih baza i vazdušnog prostora za napade na Iran. - Osnivački ugovor NATO-a ne sadrži nikakvu odredbu o suspenziji članstva u NATO-u, a kamoli o isključenju - rekao je zvaničnik NATO-a. Nakon izveštaja o mogućim planovima SAD da suspenduju Španiju,