Anatomija suicida: Brojke, mitovi i političke zloupotrebe

Od Geteovog Vertera do digitalnog šoka društvenih mreža statistika u Srbiji beleži pad broja samoubistava, dok javni prostor sve češće postaje poprište surove instrumentalizacije ličnih tragedija

Oko milion ljudi u svetu digne ruku na sebe svake godine. Nedavna analiza samoubistava (suicida) u 183 zemlje pokazala je da na mapama i više i manje industrijalizovanih delova sveta postoje „crna polja“ sa većom učestalošću suicidnih misli, pokušanih i ostvarenih nasilnih okončanja sopstvenih života. Globalno uzev, uzrasno standardizovane godišnje stope samoubistava – to znači, kada se otklone razlike između upoređivanih populacija po uzrastu – smanjene su tokom