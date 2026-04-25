Kinezi šire biznis u Srbiji: Najavljena nova investicija od 645 miliona dolara

Potpredsednik Linglong Grupe Sun Songtao izjavio je danas u Đinanu da kompanija planira ulaganje od 645 miliona dolara u okviru druge faze razvoja fabrike u Zrenjaninu.

"Planiramo izgradnju zelenog industrijskog lanca - od proizvodnje pneumatika do reciklaže", rekao je Sun na sastanku posvećenom saradnji ključnih preduzeća provincije Šandong i Srbije, kojem je prisustvovala potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović. Potpredsednik Linglong Grupe koja spada među najveće izvoznike pneumatika u Kini istakao je da su Srbija i Tajland dva glavna oslonca za unapređenje proizvodnog procesa i njihovo širenja na