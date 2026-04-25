Rusi provociraju NATO: Podignuti britanski "Jurofajteri" - dva drona pala u Rumuniji FOTO

U okrugu Tulča u Rumuniji, blizu granice sa Ukrajinom, danas su pronađeni ostaci još jednog drona, nakon što su u Galacu tokom noći otkriveni fragmenti letelice natovarene eksplozivom, a kao odgovor podignuti su borbeni avioni "Jurofajter tajfun".

Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije je saopštilo da u padu dronova nije bilo povređenih, ali da su oštećeni kuća i bandera, prenosi portal Digi 24. U saopštenju se navodi da je dron koji je pao u naselju na obodu grada Galac bio natovaren eksplozivom, i da je detoniran u popodnevnim satima pod kontrolom vlasti u bezbednoj zoni, a operacija je izvršena oko dva kilometra od mesta udara, na obali jezera Brateš, u nenaseljenom području. Drugi dron, koji je