"Vojvodina posle Zvezde najbolji tim u Srbiji"

Trener Železničara iz Pančeva Radomir Koković najavio je teško gostovanje Vojvodini u Novom Sadu, u meču trećeg kola plej-ofa Superliga Srbije. Meč je zakazan za nedelju od 20 časova na stadionu "Karađorđe".

Koković je istakao da njegov tim očekuje veoma zahtevnu utakmicu, uz ocenu da je Vojvodina jedan od najkvalitetnijih sastava u ligi. "Odlazimo u goste Vojvodini i moj lični utisak je da je Vojvodina posle Crvene zvezde po talentu najbolji tim u zemlji. Čini mi se da Vojvodina zaista nije odavno imala bolji tim. Dosta dubok roster i čeka nas svakako jako veliki izazov. Vojvodina pogotovo ima tu centralnu vertikalu izuzetno kvalitetnu sa dva centralna beka koji su po