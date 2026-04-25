Razgovor Mađara i Pastora: ‘Otvoreno’, i bez srdačnosti

„Srdačan" - jedna od uobičajenih diplomatskih reči izostala je iz opisa susreta dvojice političara Petera Mađara i Balinta Pastora.

Budući premijer Mađarske i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara imali su „otvoren i iskren" razgovor, ali sudeći po Mađarovoj objavi na mreži Iks ne i previše prijatan.

„Očekujemo suštinske promene u transparentnosti i efikasnosti korišćenja sredstava iz matične države", bila je jedna od poruka koju je Mađar preneo.

„Nećemo prihvatiti da vojvođanski mađarski mediji, koji posluju uz podršku iz matične države i pod kontrolom Saveza vojvođanskih Mađara, služe kao direktan kanal za propagandu Fidesa", dodao je.

Savez vojvođanskih Mađara podržao je na prethodnim izborima stranku sada bivšeg premijera Viktora Orbana - Fides, koja je izgubila.

SVM se ne odriče nekadašnjih saveznika, rekao je Pastor posle izbora.

On je ponudio i ostavku na mesto predsednika stranke, ali ona nije prihvaćena.

Povodom susreta sa budućim premijerom, kazao je da ima razloga za „optimizam".

Spremni smo na proveru i načina glasanja i dosadašnjeg trošenja sredstava, saopštio je Pastor, preneto je na Fejsbuk stranici SVM-a.

„Transparentnost, efikasnost i odgovornost u vezi sa trošenjem sredstava za nas su oduvek bili prirodni", naveo je.

Za lidera SVM-a, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, koja je takođe blisko sarađivala sa Orbanom i Fidesom, „suština ostaje nepromenjena".

„SVM treba zajedno sa novom Vladom Mađarske da radi na tome da naša zajednica ostane snažna, da se razvija i da i dalje gradi svoju budućnost na sigurnim osnovama", naveo je.

Balint Pastor je na čelu Saveza vojvođanskih Mađara zamenio oca Ištvana Pastora posle njegove smrti 2023. godine. Tada je bio jedini kandidat za predsednika.

Njegov otac bio je jedan od osnivača, a potom je vodio SVM od 2017. godine.

SVM je jedina mađarska stranka u srpskom parlamentu, i ima više funkcionera u pokrajinskoj vladi.

Vojvođanski glasovi

U Srbiji, prema poslednjem popisu iz 2022. živi 184.442 Mađara.

U birački spisak 2022. godine bilo je upisano 68.492 glasača, uprkos čestoj kampanji političke partije Saveza vojvođanskih Mađara (SVM).

Iz Vojvodine se glasalo poštom ili su birači to mogli da učine odlaskom na biračka mesta u Mađarsku.

Rezultati pokazuju da je Fides osvojio ogromnu većinu glasova iz inostranstva, više od 80 odsto.

Poređenja radi, u prestonici Budimpešti osvojio je 28 odsto, a u ostatku zemlje 38 odsto.

Mađar se osvrnuo na glasanje stanovnika Vojvodine sa mađarskim pasošem rekavši da će „istražiti izborne zloupotrebe koje su uočene u vezi sa glasanjem putem pošte".

Glasanje je „sprovedeno u skladu sa važećim propisima Mađarske i Republike Srbije", saopštio je Pastor.

„Pripadnici naše zajednice su na izborima izneli svoj stav i ocenili dosadašnji rad prethodne vlade u oblasti nacionalne politike", dodao je.

Od kada je Mađarska 1. januara 2011. uvela pojednostavljen postupak za dobijanje državljanstva, mnogi Vojvođani su iskoristili to pravo i došli do pasoša članice Evropske unije.

To pravo iskoristilo je više od 200.000 ljudi koji živi u Vojvodini, rekao je pre nekoliko godina Ištvan Pastor.

Iako su se mnogi od njih u međuvremenu odselili, u Vojvodini živi značajno glasačko telo.

Pred izbore Savez vojvođanskih Mađara organizovao je kampanju preko bilborda, medija koje oni kontrolišu i Mađarskog nacionalnog saveta, rekao je ranije Aron Čonka, predsednik Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, za BBC na srpskom

„Konstantno se pritiskaju Mađari u Vojvodini koji imaju pravo glasa na izborima.

„Jedan od skupova u organizaciji SVM održan je u Subotici, gde je bilo oko dve hiljade ljudi i mnogi su tamo bili uz pritisak da se pojave", tvrdio je.

Orbanov Fides je osvojio najmanje glasova u Budimpešti, a najviše u inostranstvu iz koga se glasalo poštom

Šta su još rekli Mađar i Pastor?

Mađar se posebno požalio na način na koji su mađarski mediji u Srbiji izveštavali o njemu i njegovoj stranci dok je bila opozicija.

„Nisam dobio umirujuće objašnjenje kako je moglo da se desi da se tokom dve godine ime najjače mađarske stranke (Tisa) u programima vojvođanske RTV Panon pomene svega dva puta", napisao je.

„Smatram neprihvatljivim što je ista televizija o mom govoru održanom u izbornoj noći izvestila na način da su, po političkim instrukcijama, izrezali deo govora upućen našoj mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu", dodao je.

Govoreći ranije o radu medija na mađarskom jeziku, Norbert Šinković, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kazao je da oni funkcionišu u malom jezičkom i tržišnom prostoru, gde su finansijski i institucionalni resursi koncentrisani.

U velikom broju slučajeva ne radi o otvorenoj propagandi, već o obrascu koji se ponavlja kroz selekciju tema, izbor sagovornika, ton izveštavanja i odsustvo alternativnih perspektiva, rekao je za Magločistač.

To su „suptilniji, ali veoma efikasni načini oblikovanja narativa", kazao je.

Mađarski premijer Viktor Orban i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodnih godina su razvili bliske odnose

Budućnost srpsko-mađarske veze

Iako su i Peter Mađar i srpski predsednik Aleksandar Vučić posle izbora istakli da se nadaju dobrim odnosima, nije bilo mnogo srdačnosti u verbalnoj razmeni ni ove dvojice političara.

Povodom otkrića eksploziva u blizini gasovoda kod Kanjiže, budući mađarski premijer je rekao da su organizatori radili po nalogu „nadređenih iz Rusije I Viktora Orbana".

„Vlada Tise će istražiti šta se tačno dogodilo, da li je postojala stvarna opasnost - jer moguće je da jeste", rekao je.

Opozicioni političari u Mađarskoj i Srbiji i pojedini stručnjaci tvrdili su da je akcija u Kanjiži bila 'predizborna nameštaljka'.

Mađar je najavio i da će preispitati ulaganja u zajednički infrastrukturni projekat brze pruge Beograd-Budimpešta, čije su deonice zajedno otvarali Vučić i Orban.

On je poručio stanovnicima Srbije, u kojoj su prošle godine održani masovni antirežimski protesti, da „crpe snagu iz izbora u Mađarskoj".

„Tačno znam šta se dešava u Srbiji, i znam kakve su veze postojale, postoje i možda će postojati između Orbanove vlasti i Srbije koju vodi Vučić", kazao je.

„Došli smo do istinskog i iskrenog razumevanja između nas i verujem da to nije lako srušiti", odgovorio je Vučić.

„To je ono što je najvažnije i zato ću sa poštovanjem, iako bih verovatno drugačije odgovarao na neke stvari, govoriti i o gospodinu Mađaru i o svemu onome što predstoji", dodao je

(BBC News, 04.25.2026)