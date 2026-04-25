Aleksić (NPS): Najbolje je nastupiti zajedno, protiv nas je ranjena zver

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić poručio je da za predstojeće izbore najbolje stvoriti referendumsku atmosferu i na njih izaći sa snažnom, jedinstvenom listom opozicije, studentskog pokreta i svih probuđenih građana, navodeći kako veruje da je to moguće.

Otvarajući sednicu Glavnog odbora NPS poručio je da je ta stranka spremna na dogovor i ustupke koji podrazumevaju da prvu godinu ne ulazi u izvršnu vlast već da pruži podršku iz parlamenta najboljima iz te reformske vlade, kako bi se stvorili uslovi za normalan politički život.

Dodao je da ukoliko i bude više kolona opozicije mora se shvatiti da nije trenutak za deljenje već za okupljanje i koordinaciju u zajedničkoj borbi.

"Pred nama su teži izbori nego ikada. Preko puta nas nije politički protivnik, već ranjena zver i kriminalni klan. Njima je opstanak na vlasti- opstanak na slobodi i neće prezati ni od čega", rekao je Aleksić.

Prema njegovim rečima niko pouzdano ne zna kada će biti izbori, ali po svemu sudeći datum je 12. jul.

Aleksić kaže da je vlast krenula u predizbornu kampanju- pravi izborne štabove u državnim preduzećima, skuplja sigurne glasove i "sve državne resurse je stavila u svoju službu".

"Verujem da ćemo uspeti u borbi. Ovu šansu ne smemo propustiti" rekao je Aleksić navodeći da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "najveći izdajnik u istoriji Srbije".

(Beta, 25.04.2026)