Mađar: Mađari u Srbiji mogu da računaju na podršku matice, tokom leta ću posetiti Vojvodinu

Beta pre 40 minuta

Pobednik na parlamentarnim izborima i budući premijer Mađarske Peter Mađar je danas objavio da je predsedniku Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balintu Pastoru rekao da ta nacionalna manjina u Srbiji može da računa na podršku Budimpešte.

Mađar je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da je ugostio Pastora i "istakao da naša mađarska braća i sestre u Vojvodini mogu da nastave da računaju na podršku matice".

"Prava dobijena vladavinom Tise (Mađarove strake) će biti sačuvana, a u daljem jačanju mađarsko-srpskih odnosa će glavno biti dalje olakšanje situacije Mađara u Srbiji i održavanje njihove dobrobiti u domovini", naveo je on.

Naveo je da je Pastoru rekao da će Vlada na čelu s Tisom ispitati korišćenje subvencija Mađarske u poslednjih 10 godina, "a takođe ćemo istražiti i izborne zloupotrebe do kojih je došlo u vezi sa glasanjem putem pošte".

Mađar je naveo da od Pastora očekuje "fundamentalne promene u transparentnosti i efikasnosti korišćenja matičnih sredstava i nećemo prihvatiti da mađarski mediji u Vojvodini koji posluju uz matičnu podršku i koje kontroliše VMSZ, emituju Fidesovu (stranke premijera Viktora Orbana) propagandu", piše u objavi.

Budući pemijer Mađarske je objavio i da nije dobio zadovoljavajuće objašnjenje kako je moglo da se desi da se Tisa, kao najjača mađarska stranka, na subotičkoj televiziji Panon RTV pomene samo dva puta za dve godine.

"Takođe smatram neprihvatljivim da je ista TV stanica izveštavala o mom govoru u izbornoj noći na takav način da su, po političkim instrukcijama, isekli deo govora u kojem sam se obraćao našoj mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu", ukazao je on.

Mađar je preneo da je "sa zadovoljstvom prihvatio poziv predsednika (Pastora)" za posetu Vojvodini koju planira za leto.

(Beta, 25.04.2026)