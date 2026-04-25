NPS: SNS ponovo prodaje tuđe, sada Dečije odmaralište na Kopaoniku

Narodni pokret Srbije (NPS), odbor za Kragujevac, upozorio je danas da je odlukom o predlogu javno-privatnog partnerstva za Dečije odmaralište na Kopaoniku, vlast rešila da od građana otuđi nešto najvrednije što ovaj grad ima i poseduje, uz isticanje da Srpska napredna stranka (SNS) "ponovo prodaje tuđe - nova žrtva je Odmaralište".

"Predlog da se privatnom investitoru ustupi na čak 100 godina nešto što je javno dobro i svojina je dovoljan dokaz sa koliko nesposobnom vlašću imamo posla. Raspolaganje javnom svojinom na ovako neodgovoran način je za svaku osudu, a čvrsto verujemo i predmet sudskih procesa nakon pada ove nakaradne vlasti", saopštila je stranka.

Ukazala je da je "kragujevačko odmaralište podignuto od samodoprinosa građana, a ne od ličnog kapitala, pa su negativne reakcije građana naravno na mestu, no davanje javne svojine u bescenje odavno nije strano SNS-u".

Kako je NPS naveo, "s obzirom na to da su u aktuelnoj gradskoj vlasti svesni da im se kraj primakao, rešili su da ubrzaju ono što su zamislili, što i objašnjava činjenicu da je predlog navedene odluke stigao tek kroz dopunu materijala koji su odbornici dobili pred zasedanje (gradskog) parlamenta".

"U izbornoj godini, na građanima i svima nama je da smenimo aktuelnu vlast i stavimo tačku na ove godine bezumlja. Tada će biti prilike, da u atmosferi uređenog društva, ove i mnoge slične odluke dobiju sudski epilog i konačnu pravdu", naveo je Gradski odbor NPS Кragujevac.

(Beta, 25.04.2026)