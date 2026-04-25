Pastor (SVM): Nastavljamo saradnju sa novom vladom Mađarske

Beta pre 1 sat

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor je danas, posle sastanka u Budimpešti s budućim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, izjavio da će ta stranka nastaviti saradnju s novom vladom Mađarske u interesu mađarske zajednice.

Pastor je na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu naveo da je "razgovor bio otvoren, iskren i daje razlog za optimizam", te da je SVM od svog osnivanja težio korektnoj i partnerskoj saradnji sa svakom vladom matične države u interesu mađarske zajednice.

Naveo je da je Petera Mađara detaljno obavestio o položaju mađarske zajednice, izazovima sa kojima se suočava, funkcionisanju institucija i o političkim prilikama u Srbiji.

"Jasno sam istakao: Naša zajednica u Vojvodini je tokom proteklih decenija mnogo toga preživela i izgradila snažan institucionalni sistem čije funkcionisanje nije pitanje partijskih interesa, već zajedničkog dobra. Značajan deo institucija osnovao je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine koji je autonomno telo čije članove pripadnici naše zajednice neposredno biraju", rekao je Pastor.

Kako je naveo, saglasili su se da cilj nacionalne politike i ubuduće treba da bude da pripadnici mađarske zajednice mogu da napreduju u svom rodnom kraju, ostvaruju svoja prava, a da njihove institucije funkcionišu uspešno i efikasno.

Pastor je dodao da su razgovarali i o glasanju putem pošte.

"Istakao sam da je ceo proces podložan proveri, da nemamo šta da krijemo i da je sve sprovedeno u skladu sa važećim propisima Mađarske i Republike Srbije. Pripadnici naše zajednice su na izborima izneli svoj stav i ocenili dosadašnji rad prethodne vlade u oblasti nacionalne politike", kazao je on.

Govoreći o finansijskoj podršci, Pastor je naveo da su transparentnost, efikasnost i odgovornost u vezi sa trošenjem sredstava za SVM oduvek bili prirodni.

"Podrška se i do sada proveravala i prirodno je da će se proveravati i ubuduće", istakao je on.

Rekao je da suština politike SVM ostaje nepromenjena, te da ta stranka treba da zajedno s novom vladom Mađarske radi na tome da mađarska zajednica ostane snažna, da se razvija i da i dalje gradi svoju budućnost na sigurnim osnovama.

"SVM i dalje, kao samostalna politička snaga, zastupa našu zajednicu u Srbiji, uz očuvanje koalicione saradnje, i preuzima odgovornost za zadatke u cilju očuvanja istorijskog pomirenja Mađarske i Srbije", naveo je Pastor i najavio: "Nastavićemo razgovore i nakon izbora nove Vlade. Optimista sam!".

S druge strane, budući premijer Mađarske Peter Mađar je na Fejsbuku ocenio da očekuje temeljne promene u transparentnosti i efikasnosti korišćenja sredstava Mađarske.

Najavio je da će buduća vlada Tise ispitati korišćenje sredstava iz matične države u poslednjih deset godina, kao i moguće izborne zloupotrebe povezane sa glasanjem putem pošte, o čemu Pastor u svom obraćanju nije govorio na isti način.

On je naveo da je tokom razgovora jasno stavio do znanja Pastoru da neće biti prihvatljivo da mediji vojvođanskih Mađara, "koji funkcionišu uz podršku iz Mađarske i pod kontrolom SVM-a, direktno prenose propagandu Fidesa" odlazećeg premijera Viktora Orbana.

Mađar je ukazao da nije dobio zadovoljavajuće objašnjenje "kako je moguće da se u programima Pannon RTV ime najjače mađarske stranke (Tisa) tokom dve godine pojavilo svega dva puta", kao i da smatra neprihvatljivim što je ta televizija, prilikom izveštavanja o njegovom govoru u izbornoj noći, "po političkom nalogu" izostavila deo obraćanja sunarodnicima izvan matice.

(Beta, 25.04.2026)

Pastor: Nastavljamo saradnju sa novom vladom Mađarske

Pastor: Nastavljamo saradnju sa novom vladom Mađarske

Magyar: Mađarski mediji u Vojvodini prenose propagandu Orbanova Fidesza

Magyar: Mađarski mediji u Vojvodini prenose propagandu Orbanova Fidesza

Mađar se sastao sa liderom Saveza vojvođanskih Mađara: Evo šta je tražio od Pastora

Mađar se sastao sa liderom Saveza vojvođanskih Mađara: Evo šta je tražio od Pastora

Razgovor Mađara i Pastora: 'Otvoreno', i bez srdačnosti

Razgovor Mađara i Pastora: 'Otvoreno', i bez srdačnosti

Razgovor Mađara i Pastora: ‘Otvoreno’, i bez srdačnosti

Razgovor Mađara i Pastora: ‘Otvoreno’, i bez srdačnosti

Razgovor Mađara i Pastora: 'Otvoreno', i bez srdačnosti

Razgovor Mađara i Pastora: 'Otvoreno', i bez srdačnosti

Pastor (SVM): Nastavljamo saradnju sa novom vladom Mađarske

Pastor (SVM): Nastavljamo saradnju sa novom vladom Mađarske

(INTERVJU) Dobrica Veselinović, deset godina nakon izvođenja prve masovne pobune naroda protiv Vučićevog režima: Zlo nikad ne…

(INTERVJU) Dobrica Veselinović, deset godina nakon izvođenja prve masovne pobune naroda protiv Vučićevog režima: Zlo nikad ne spava

Abdidžiku: Kurti nije hteo dogovor sa DSK o predsedniku Kosova, rešenje i dalje na čekanju

Abdidžiku: Kurti nije hteo dogovor sa DSK o predsedniku Kosova, rešenje i dalje na čekanju

I dalje bez rešenja za mesto predsednika Kosova

I dalje bez rešenja za mesto predsednika Kosova

Paunović: Važno doneti i primeniti preporuke ODIHR-a, ne očekujem izbore na leto

Paunović: Važno doneti i primeniti preporuke ODIHR-a, ne očekujem izbore na leto

