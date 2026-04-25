SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski pretnjama prikuplja kapilarne glasove

Beta pre 1 sat

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski "vodi u trci za najboljeg naprednjaka" i da je "sve svoje kapacitete stavila na raspolaganje Srpskoj naprednoj stranci (SNS) - organizovanoj kriminalnoj grupi".

"Preteći otkazima i smenama (ministarka Đurđević Stamenkovski) okupila je sve direktore ustanova socijalne zaštite u prostorijama SNS-a i pokrenula novi talas prikupljanja kapilarnih glasova", navela je u pisanoj izjavi poslanica SSP Tatjana Pašić, koja je i potpredsednica socijaldemokrata u Skupštini Saveta Evrope.

Pašić je naglasila da je "tako i zvanično ceo sistem socijalne zaštite u Srbiji na čelu sa ministarkom pretvoren u glasačku mašineriju i umesto da štiti najugroženije, on se sad bez izuzetka koristi za političku mobilizaciju i kontrolu".

"To je sada najvažniji zadatak ministarke Stamenkovski. U tome joj pomažu ucenjeni i uplašeni direktori i rukovodioci centara za socijalni rad, domova za nezbrinutu decu, staračkih domova... pristaju na to da budu taoci ovog režima, čuvaju svoje pozicije. Šta očekuju i čemu se nadaju dok ćute i gledaju kako se u zarobljenoj državi sve raspada", upitala je Pašić.

Kako je navela, "direktori centara i ustanova postaju politički operativci, a korisnici socijalne zaštite biračko telo pod nadzorom".

"Ova vlast već godinama usavršava mehanizme krađe i mahinacija na izborima i ucenjuje i sve koji zavise od socijalne pomoći, jednokratnih davanja ili smeštaja u ustanovama i pretvorila je siromašne, stare i nemoćne u sigurne glasove", upozorila je Pašić.

(Beta, 25.04.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

SSPSrpska napredna strankaSNSMilica Đurđević Stamenkovski

Politika, najnovije vesti »

