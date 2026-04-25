U ruskim napadima na Dnjepar poginulo četvoro ljudi, u ukrajinskim na Rusiju poginula jedna osoba

U ruskim napadima dronovima i raketama prošle noći na ukrajinski grad Dnjepar poginulo je najmanje četvoro ljudi a 21 osoba je ranjena, objavile su vlasti.

Tela četvoro poginulih nađena su u ruševinama uništene kuće, rekao je šef regiona Dnjepopetrovsk Oleksandar Gandža, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski da je 11 ranjenih u bolnici.

"Rusi su gađali Dnjepar i druge gradove i mesta takoreći celu noć", napisao je Gandža na Telegramu.

Napadi su izazvali požari širom tog grada, a delimično je uništeno nekoliko stambenbih zgrada, firmi i privatna kuća.

U oblasti Odese, na jugozapadu zemlje, dve osobe su ranjene noćas u ruskim napadima, rekli su zvaničnici.

Šef te oblasti Oleh Kiper rekao je da su oštećene stambene zgrade, lučka infrastruktura i vozila na jugu te oblasti.

U Rusiji je jedna žena poginula i muškarac je teško ranjen u ukrajinskom napadu dronom na granici oblasti Belgorod, rekli su zvaničnici.

Posle noćašnjih napada Ministarstvo odbrane Rumunije je objavilo da su nađeni fragmenti drona u stambenoj oblasti u jugoistočnom gradu Galatiju blizu ukrajinske granice sa Rumunijom. Nije prijavljeno da ima žrtava.

Rumunija je više puta prijavilljivala da su nađeni delovi dornova na njenoj teritoriji.

Noćašnji napadi usledili su pošto su juče Rusija i Urkajina razmenile po 193 ratna zarobljenika.

Povremene razmene zarobljenika su među malobrojnim pozitivnim rezultatima inače neuspešnih višemesečnih pregovora Moskve i Kijeva o okončanju rata, uz posredovanje SAD. Nije ostvaren napredak o ključnim pitanjima, pre svega teritorijalnim, što sprečava okončanje ruske invazije Ukrajine koja je ušla u petu godinu.

(Beta, 25.04.2026)