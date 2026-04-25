Vučić: Picula govori često, kratko i glupo, Margetić je kreten

Beta pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas o izjavi izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je Vučićev režim "glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regionu", rekao da mu je dovoljno da vidi "sliku Picule sa kalašnjikovom u rukama" da bi razumeo njegove poruku.

"Nisam razumeo njegovu poruku. On govori često, a to je kratko i glupo. Oni misle da bi mi njima trebalo da se dodvoravamo ne bi li oni promenili jezik o Srbiji. Znate koliko me je briga za to", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Šantijiu, u Francuskoj, gde učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC).

Kazao je da "zvaničnici poput Picule izmišljaju stvari" o njegovom boravku tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH) i ratnom "Sarajevo safariju" - plaćanju za pucanje na ljude.

O tomu je pisao novinar Domagoj Margetić, za koga je Vučić rekao da je "lokalni kreten koga je hrvatska služba iskoristila da to radi".

Vučić je rekao da su mediji u Srbiji "profesionalno postupili" u objavljivanju Piculine izjave "iako to nisu vesti", kao i da je izvestiocu "jedini cilj da sruši Srbiju".

"Oni znaju da sam ja uvek tu da branim Sbiju i nemam tu potrebu da im se ulizujem i dodvoravam", dodao je on.

(Beta, 25.04.2026)

