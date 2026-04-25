Vučić pozvao Evropu da bude hrabrija i otvorenija za promene, kao Srbija

Evropljani gube važne bitke i ne vide da zaostaju za drugim delovima sveta, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Francuskoj u govoru na plenarnoj sednici Međunarodne konferencije o globalnoj politici (WPC).

"Ne samo da zaostajemo za SAD po pitanju robotike i veštačke inteligencije, već i za Kinom, i to postaje sve veći jaz za sve nas. Svet nije samo Evropa. Trebalo bi svi da budemo hrabriji i otvoreniji za promene", rekao je Vučić.

Izneo je mišljenje da bi Evropljani trebalo da idu "vrlo agresivno ka širenju većeg uticaja Evrope, u Africi, Aziji, ne gubeći vreme na tehnička i birokratska pitanja na dnevnom nivou".

Ukazao je da je Srbija, mada je mala zemlja, "možda ne toliko značajna za Evropu... menja nešto i gleda u budućnost", ali da ne može da zaboravi istoriju i "najtežu situaciju za nju - Kosovo" i rekao da "zbog poricanja povrede teritorijalnog integriteta Srbije, dolazi do njene neusklađenosti sa svetskom politikom".

Rekao je da je Srbija napadnuta protivno Povelji UN i rezoluciji UN, a da mu danas mnogi iz Evrope poručuju da ne gleda u prošlost, već da se okrene ka budućnosti.

"Ja odgovorim: 'Mi to radimo, imamo daleko veću stopu rasta od vaše zemlje. Vi ste mnogo bogatiji ali mi nešto menjamo' ", rekao je Vučić.

Pitao je da li ti o kojima govori, mogu da odu i da kažu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da "razmišlja o budućnosti i zaboravi šta se dogodilo sa Krimom 2014.".

Ukazao je da "najveće i najmoćnije zemlje sveta izuzev SAD" nisu donele odluku o priznavanju Kosova.

Pomenuo je i to da je Srbija predložila da bude deo EU bez prava glasa, bez komesara, da, na primer, "dobije otvorene granice" s EU.

"Nemamo problema po tom pitanju, jeste da neko mora stvoriti priliku za Srbiju, neko mora da kaže: 'Ovo možete dobiti' i da razume našu poziciju, oduzimanje 14 posto nečije teritorije i kaže: 'Vi treba da budete veoma srećni sa svim vašim odlukama koje mogu uslediti'. To nije realistično", rekao je Vučić.

(Beta, 25.04.2026)