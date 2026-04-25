Evropa danas zavrće slavinu za ruski gas! Zabrana uvoza ruskog LNG stupila na snagu - Putin sprema veliki odgovor, ovo su detalji

Zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) po kratkoročnim ugovorima u EU je stupila na snagu danas Svi kratkoročni ugovori za isporuku gasovodnog gasa moraju biti okončani do juna 2026.

Zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) u Evropsku uniju (EU) po kratkoročnim ugovorima stupila je danas na snagu, dok se značajnije smanjenje isporuka očekuje do 2027. godine, javlja Sputnjik. Savet Evropske unije je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa u EU od 1. januara 2027. godine, kao i zabranu uvoza gasa iz gasovoda od 30. septembra iste godine, dok kratkoročni ugovori o isporuci gasovodnog gasa moraju da budu