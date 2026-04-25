Lažni hirurg "zaradio" preko 100.000 evra: Beograđanka kojoj je nudio hitnu operaciju za člana porodice nije jedina žrtva, ako ste žrtva prevare odmah javite policiji

A.K. je uhvaćen posle primopredaje novca, kod njega je pronađeno više od 16.000 evra i 150.000 dinara Od novembra prošle godine prevarom su stekli više od 100.000 evra, a istraga se nastavlja radi otkrivanja ostalih saučesnika Državljanin Severne Makedonije A.K. (42) uhapšen je zbog sumnje da je se lažno predstavljao kao hirurg i obećao Beograđanki da će joj hitno operisati člana porodice ukoliko mu isplati novac. Kako "Blic" nezvanično saznaje, policija i