Novi preokret na Bliskom istoku Tramp odustao od primirja s Iranom, glavnog izaslanika i svog zeta poslao kući: "Ma ne isplati se da putuju 18 sati..." (foto, video)

Danas se u Pakistanu održavaju pregovori između predstavnika SAD i Irana o rešavanju bliskoistočne krize.

Sa američke strane, ključni učesnici su specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner. Rat između Amerike, Irana i Izraela ušao je u 57. dan. Predstavnici vlade SAD i Irana trebalo bi danas da se sastanu u Pakistanu kako bi nastavili pregovore o rešavanju krize na Bliskom istoku, ali još nije stigla zvanična potvrda. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči bi prema navodima trebalo da prisutan na razgovorima. Što se tiče SAD, specijalni izaslanik Stiv