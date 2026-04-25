„Očekujem da govorimo otvoreno i pošteno“: Predsednica Slovenije nije predložila mandatara za sastav vlade

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar obavestila je danas predsednika Državnog zbora (Skupštine) Zorana Stevanovića da posle prvog kruga razgovora sa predstavnicima poslaničkih grupa neće predložiti mandatara za sastavljanje Vlade.

Predsednica je u izjavi za medije istakla da ne postoji većinska podrška poslanika Državnog zbora nijednom kandidatu, a da ne želi da predloži mandatara za vođenje manjinske vlade. Pirc Musar je dodala da tokom razgovora sa poslaničkim grupama nije bilo međusobnog poštovanja i poverenja, već mnogo neiskrenosti, što vidi kao loš znak za saradnju sa mogućom novom vladom. „Mogu da razumem da se pregovori ne odvijaju pred medijima, ali ako politički akteri žele da