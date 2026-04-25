Portparolka Bele kuće: Videli smo neki napredak Irana u poslednjih nekoliko dana

Portparolka Bele Kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) izjavila je danas da je Vašington „video neki napredak Irana u poslednjih nekoliko dana“, uoči nove runde pregovora o završetku rata.

Pregovori su zakazani za kraj nedelje u Pakistanu, a na njima bi Sjedinjene Američke Države (SAD) trebalo da predstavljaju izaslanici predsednika Donalda Trampa (Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), a Iran njegov ministar spoljnih poslova Abas Aragči. „Zasigurno smo videli neki napredak iranske strane u poslednjih nekoliko dana. Opet, predsednik (Tramp) je odlučio da pošalje Stiva (Vitkofa) i Džareda (Kušnera) da čuju Irance, tako da