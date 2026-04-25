Rafael Nadal poslao poruku podrške Karlosu Alkarazu

Španski teniser Karlos Alkaraz obelodanio je da zbog povrede neće biti u prilici da brani titulu na ovogodišnjem Rolan Garosu.

To znači da Alkaraz ostaje bez prilike da treću godinu zaredom osvoji trofej na pariškoj šljaci, ali i bez mogućnosti da brani 2.000 bodova osvojenih prošle godine u glavnom gradu Francuske. Sada mu je stigla podrška od sunarodnika i jednog od najvećih tenisera ikada, Rafaela Nadala, koji mu je uputio veoma emotivnu poruku na društvenoj mreži X. – Drži se, Karlose! Nadam se da ćeš se brzo oporaviti. Ovi teški momenti daju vrednost svemu što radiš. Budi jak, šaljem