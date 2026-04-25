"Jedan detalj može da odluči derbi", trener Crvene zvezde Dejan Stanković pred duel sa Partizanom: "Želimo da obezbedimo titulu"

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio pred 179. večiti derbi da jedan detalj može da odluči utakmicu i dodao da njegova ekipa ne beži od odgovornosti i želi da protiv Partizana obezbedi titulu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 18 časova Partizan u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije, a ukoliko ostanu neporaženi protiv Partizana, "crveno-beli" će osvojiti devetu uzastopnu, a ukupno 37. titulu šampiona države. "Partizan je bio jesenji prvak pokazao je kvalitet, iako je ekipa mlada. Uspeli smo da preokrenemo situaciju u našu korist. Nikada pred derbi ne može da se kaže da je neka ekipa favorit, ne bežimo od odgovornosti i sutra možemo da osvojimo