Ništa od prvomajskog uranka, stiže zahlađenje, predviđa Marko Čubrilo: Posle sunca, stižu hladni dani, pa čak i mraz

Narednih dana u Srbiji i regionu očekuje se suvo vreme, dok će sutra na severoistoku biti veoma vetrovito, najavljuje Marko Čubrilo.

Kako navodi, danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, sa temperaturama od 16 do 23 stepena, dok će sutra, usled prolaska hladnog fronta istočno od naših krajeva, doći do pojačanja severozapadnog vetra, bez padavina. Dnevne temperature kretaće se od oko 18 stepeni na severoistoku do 24 stepena na jugozapadu regiona. Od nedelje sledi suvo i malo svežije vreme, sa maksimalnim temperaturama od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Prema trenutnim prognozama, od utorka će