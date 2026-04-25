Orban vratio mandat, izlazi iz parlamenta posle 36 godina: Ostaje na čelu Fidesa, fokusira se na reorganizaciju stranke

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da neće preuzeti poslanički mandat u parlamentu, iako je kao nosilac liste Fidesa osvojio mesto na izborima.

On je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da će mandat vratiti stranci i da će se u narednom periodu posvetiti njenoj reorganizaciji, nakon teškog izbornog poraza od opozicione stranke Tisa. – Fokusiram se na reorganizaciju stranke – poručio je Orban. Ovom odlukom, Orban će prvi put posle 36 godina ostati bez formalne funkcije u mađarskoj politici. Tokom karijere dva puta je bio premijer, od 1998. do 2002. i od 2010. do 2026. godine, dok je od 1990. neprekidno