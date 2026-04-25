Makron: Svet prolazi kroz prelomni trenutak, dovodi se u pitanje međunarodni poredak

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da svet prolazi kroz "prelomni trenutak" u kojem se dovodi u pitanje postojeći međunarodni poredak i jača politika moći, uz širenje globalnih kriza i slabljenje multilateralizma.

Makron je u svom video-obraćanju na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC) poručio da Francuska neće biti "samo komentator", već da želi da deluje kao "uravnotežujuća sila" koja doprinosi miru i stabilnosti, zalažući se za stratešku autonomiju Evrope i nezavisnost u donošenju odluka. On je predstavio koncept "koalicije nezavisnih aktera", u kojoj bi se države okupljale oko zajedničkih interesa, a ne "blokovske podele". U tom kontekstu naveo je