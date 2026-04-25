Pirc Musar: Ne mogu da predložim kandidata za premijera

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar saopštila je danas da, nakon konsultacija sa poslaničkim grupama, neće predložiti kandidata za 16. premijera Slovenija u prvom krugu, jer nijedan potencijalni kandidat nije obezbedio potrebnu većinu od 46 glasova. "Ne želim da predložim kandidata da vodi manjinsku vladu", istakla je Pirc Musar, dodajući da je o svojoj odluci već obavestila predsednika parlamenta Zorana Stevanovića, preneo je RTVSLO. Prema proceduri, u drugom