Beograd na vodi isplatio najveću dividendu do sada: Projekat u zenitu, mogao bi da „pregazi“ Sajam kao od šale

Beograd na vodi je u toku 2025. godine isplatio deo dobiti osnivačima u ukupnom iznosu od 11,7 milijardi dinara, navela je kompanija u upravo objavljenom finansijskom izveštaju za prošlu godinu.

Republika Srbija bi trebalo da je, shodno svom udelu u zajedničkoj kompaniji, prihodovala 33 odsto od tog iznosa, odnosno oko 3,86 milijardi dinara (32,9 miliona evra). To je i najveći iznos dividende od ovog projekta do sada. Uz to, dobila je i 3,4 milijarde dinara kroz porez na dobitak (povećanje sa 1,3 milijarde godinu pre), 4,7 po osnovu drugih javnih prihoda (PDV, doprinosi, takse, naknade i dr.), kao i 5,6 milijardi dinara u vidu ulaganja u izgradnju javne