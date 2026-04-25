Da li je ovo faraonov kraj? Salah možda odigrao poslednju utakmicu na Enfildu!

Povreda koja Redsima baš nije trebala! Fudbaleri Liverpula nastavili su pobednički niz u Premijer ligi, ali je duel protiv Kristal Palasa doneo i nove probleme za tim Arnea Slota.

Najveća briga vezana je za Mohameda Salaha, koji je zbog povrede morao ranije da napusti teren. Egipćanin je zamenjen je u 59. minutu, a postoji bojazan da je možda već odigrao poslednje minute ove sezone, u kojoj Liverpul ima još četiri utakmice. „Nova pobeda, nova povreda. I to je naša sezona“, rekao je posle meča Slot. Strateg „redsa“ nije mogao da precizira težinu povrede, ali je naglasio koliko situacija može biti ozbiljna. „Rano je za bilo kakve procene o